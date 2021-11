Sviluppo sostenibile, Presidente Fontana e assessore Cattaneo: da Regione impegno a tutto campo, collaborazione istituzioni e imprese

“L’impegno di Regione Lombardia per la sostenibilità è concreto e riguarda i diversi ambiti d’azione in cui, come istituzione, abbiamo competenze. Un impegno importante che ha permesso di rendere la sostenibilità uno dei pilastri del nostro Programma regionale di sviluppo”. Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, intervenendo, a Palazzo Lombardia, alla seconda giornata dei lavori del forum sullo sviluppo sostenibile ‘Qui cresce il futuro’ dedicata oggi alla ‘governance territoriale’. “Regione Lombardia – ha spiegato ancora Fontana – ricopre un ruolo chiave, di congiunzione tra la strategia nazionale e il territorio. Credo infatti che tutti i livelli di governo debbano partecipare alla costruzione di iniziative e politiche efficaci in materia di sviluppo sostenibile”. A coordinare i lavori in programma a Palazzo Lombardia, l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, che, nel sottolineare “come la società lombarda, in ogni proprio settore, ha raccolto la sfida della sostenibilità con le esperienze concrete è importanti” ha spiegato che “anche il ruolo delle istituzioni nella nostra regione è centrale”. “Tutti i soggetti chiamati in causa – ha detto Cattaneo – si stanno impegnando con serietà per centrare gli obiettivi della sostenibilità. Ciò avviene con strumenti di governo mirati a facilitare il percorso messo a disposizione anche da Regione Lombardia che, giova sempre ricordarlo, sul piano economico ha messo in campo risorse davvero rilevanti”. “E proprio la sinergia tra le istituzioni e il privato – ha sottolineato Cattaneo – contribuisce a rendere ancor più forte il percorso che la Lombardia sta compiendo verso la sostenibilità. Un esempio reale che concretizza questo modo di lavorare è il percorso che abbiamo intrapreso con aziende come Mc Donald’s, Nespresso e Yamamay. Ognuna, nel proprio ambito, si impegna in maniera forte e soprattutto coordinata per centrare insieme alla Regione un traguardo importantissimo”.

