Regione, Comazzi: su riforma sanitaria da M5s atteggiamento scriteriato. Smettano di giocare con salute dei lombardi.

“Nella discussione sulla nuova riforma sanitaria gli esponenti regionali del Movimento 5Stelle stanno tenendo un atteggiamento scriteriato, che ha portato a una paralisi totale dei lavori d’aula. Sono sconcertato di fronte a una tale irresponsabilità, la stessa di cui hanno dato prova durante la prima fase pandemica e per la quale i cittadini delle zone più colpite attendono ancora le loro scuse” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, condannando l’ostruzionismo e il flash mob organizzato dai consiglieri del M5S nell’ambito della discussione sulla riforma sanitaria in Consiglio regionale.

“Oggi – prosegue l’azzurro – tutelare la salute dei lombardi con un sistema sanitario ancora più efficiente è una priorità assoluta. Speculare su un tema cosi importante è qualcosa di vergognoso, che merita una ferma condanna. È giusto – continua Comazzi – che i cittadini sappiano che se i 5Stelle proseguiranno con i loro giochi politici, la Lombardia rischia di perdere buona parte delle preziose risorse previste dal PNRR. Lombardia che, giova ricordarlo, ad oggi è l’unica Regione italiana ad essersi attivata per realizzare una concreta riforma usufruendo anche delle risorse messe a disposizione dall’Europa. Stiamo parlando complessivamente di 1 miliardo e 218 milioni di euro, di cui 302 milioni destinati alla realizzazione di 203 Case di Comunità, 151 milioni per 60 Ospedali di Comunità, oltre 34 milioni per 101 Centrali Operative Territoriali. Il 40% delle Case e degli Ospedali di Comunità sarà realizzato già nel 2022, fornendo alle persone fragili e agli anziani un presidio importantissimo per le loro cure. Per non parlare, inoltre, dei 219 milioni previsti per gli adeguamenti antincendio delle strutture, dei 315 milioni destinati all’acquisto di grandi apparecchiature (necessarie per TAC, risonanze ecc), dei 10 milioni e mezzo circa previsti dal PNRR per garantire al personale medico corsi di formazione in infezioni ospedaliere.

Stiamo parlando di fondi importantissimi per la nostra sanità, risorse che saranno investite per salvare vite e curare i nostri cittadini. Di fronte a questo – conclude Comazzi – chi rappresenta le istituzioni deve dare prova di serietà assoluta. Ai consiglieri 5Stelle voglio dire che l’intervallo è finito: tornino in classe e dimostrino, per una volta, di tenere più ai lombardi che alla loro poltrona.