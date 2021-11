Stadio, Salinari (FI): referendum negato? Sala calpesta via democratica e trasparente

“Il sindaco Sala calpesta l’unica strada più democratica e trasparente, il referendum”: lo dichiara Antonio Salinari, capogruppo Forza Italia del Municipio 7 intervenendo nel dibattito sul nuovo stadio. “Demolire quello che è un monumento di Milano e dell’Italia nel mondo – continua Antonio Salinari – è un vero abominio”. “Questa decisione appare ancora più inaccettabile considerando l’artificioso e pretestuoso rinvio della notizia a dopo le elezioni, per non assumersi la responsabilità davanti ai milanesi di una scelta così dolorosa”. “Tra l’altro – conclude Salinari – investire 1,2 miliardi di euro solo all’interno del perimetro dello stadio, senza destinare nulla nell’ambito limitrofo, dove si trova il critico quartiere di Piazzale Selinunte, è davvero un’altra occasione sprecata per il nostro territorio e per i cittadini”.

