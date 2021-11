Coronavirus: 134 casi nella provincia di Milano, 474 in Lombardia. 4 decessi

Sono stati 474 i nuovi casi di Covid registrati ieri in Lombardia, a fronte di 86.580 tamponi. Sono stati segnalati 4 decessi.

Da febbraio dello scorso anno i decessi ufficiali per Covid in Lombardia sono arrivati a 34.159.

I contagi sono diminuiti rispetto a sabato, quando erano stati registrati 574 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 98.875 tamponi eseguiti. Sul fronte dei ricoveri, sono calati quelli nei reparti ordinari, in lieve crescita quelli nei reparti di terapia intensiva.

All’interno degli ospedali lombardi: nei reparti di area medica, non critica, sono ricoverati 294 pazienti Covid, (-8). Nelle terapie intensive degli ospedali lombardi invece sono ricoverati 45 degenti Covid, (+1)

Nelle province lombarde, sono stati 134 i casi individuati nella provincia di Milano. Nella provincia di Bergamo i casi sono stati 31, mentre sono 57 in quella di Brescia. A Varese i casi sono stati 75, nel Mantovano invece sono stati 22. Nel Lodigiano si sono registrati 5 casi, in provincia di Pavia 26. In provincia di Monza e Brianza si sono avuti 60 casi, 9 nella provincia di Lecco e 6 in provincia di Cremona. Nella provincia di Como se ne sono registrati invece 18 e 2 in provincia di Sondrio.