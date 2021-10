Coronavirus: 78 i nuovi casi a Milano, 570 in Lombardia per un rapporto dello 0,4%

Sono stati 185 i nuovi casi risultati positivi ieri al covid nella provincia di Milano, di cui 78 a Milano città.

A fronte di 129.733 tamponi effettuati, sono stati 570 i nuovi positivi per un rapporto dello 0,4%. Si sono registrati 3 nuovi decessi. Lo ha riferito Regione Lombardia nel bollettino Covid giornaliero.

In calo i ricoverati in terapia intensiva che sono stati 45 (-3), come anche i ricoverati nei reparti, 300 (-12).