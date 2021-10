Vertice Centrodestra per muoversi compatto nelle prossime scadenze elettorali

Berlusconi è arrivato a Roma dopo circa otto mesi passati a distanza a causa di alcuni ricoveri ospedalieri. L’ultima sua presenza nella Capitale risaliva a febbraio, in occasione delle consultazioni per la nascita del governo Draghi. Ora il Cav ha già fatto le prime mosse per prendere la situazione in mano di prima persona e rilanciare sia il partito sia la coalizione. Oggi (ieri ndr) ha designato Paolo Barelli come nuovo capogruppo alla Camera di Forza Italia, al posto di Roberto Occhiuto che è stato eletto presidente della Regione Calabria.

Il centrodestra si ricompatta e fa quadrato dopo i risultati delle elezioni amministrative. Si è tenuto a Villa Grande il vertice alla presenza di Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini: i tre leader della coalizione hanno deciso di vedersi subito dopo gli esiti del voto nelle principali città italiane che di fatto non hanno restituito un buon responso.

Incontro cordiale tra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini a Villa Grande a Roma. In un clima di massima collaborazione, dopo un attento esame dei risultati elettorali e delle cause che li hanno determinati, i leader del centrodestra hanno stabilito che, d’ora in avanti, avranno incontri periodici – con frequenza settimanale – per concordare azioni parlamentari condivise.

Con questo stesso spirito, il centrodestra intende muoversi compatto e per tempo per preparare i prossimi appuntamenti elettorali e politici, con particolare attenzione all’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Il centrodestra intende continuare a lavorare come coalizione e ha confermato conseguentemente la propria indisponibilità a sostenere un cambiamento della legge elettorale in senso proporzionale.

(fonte Il Giornale e HuffingtonPost)