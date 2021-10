3 Ottobre – Museo Martinitt e Stelline: I Navigli di Milano: viaggio pittorico Incontro con il “Custode delle Acque”

Ore 11,00 Museo Martinitt e Stelline Corso Magenta, 57.

I Navigli di Milano: viaggio pittorico Incontro con il “Custode delle Acque” Edo Bricchetti Con proiezione di immagini e reading a cura dei Volontari del Patto di Milano per la Lettura

I Navigli di Milano nella storia e nell’arte. Difficile non rimanerne estasiati, difficile persino non commuoversi sfogliando le pagine del prezioso, nuovo libro del prof. Edo Bricchetti – umanista e architetto, consigliere regionale ICOM Lombardia, membro della Consulta degli Ecomusei Lombardi e animatore di progetti europei sulle vie d’acqua interne – poiché davanti ai nostri occhi scorre, insieme al primato della pittura, il primato della storia di una città viva, in continuo divenire. Al termine dell’incontro, visita guidata gratuita al Museo per chi lo desidera (prenotazione obbligatoria).

Ingresso gratuito

Prenotazione obbligatoria chiamando il Museo: 02 4300 6522

chiamando il Museo: Per i maggiori di 12 anni è necessario il Green Pass