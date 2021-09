Assemblea Univa, Presidente Regione Lombardia: dalla nostra imprenditoria risultati eccellenti, al lavoro per consolidarli

LNews – Somma Lombardo/VA, 27 set) “In questo momento la nostra imprenditoria sta dando dei risultati eccellenti, dobbiamo sostenerla e fare in modo che questi numeri si consolidino. Sono il segno della grande volontà dei nostri imprenditori, lavoratori e tutte le forze produttive, che hanno saputo confermare, anche in questi tempi difficili, alla Lombardia il ruolo di locomotiva del Paese che ha sempre ricoperto”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia a margine dell’Assemblea Univa (Unione degli Industriali della provincia di Varese), questa mattina, all’hangar Sea Prime di Malpensa. “Anche il luogo scelto per l’Assemblea di oggi – ha rimarcato il Governatore – è strategico per la ripartenza della nostra regione. Malpensa è da anni un punto di riferimento che deve essere lasciato libero di progredire perché prima della pandemia la crescita era esponenziale, anno dopo anno. E’ l’aeroporto più importante del territorio più produttivo del nostro Paese, dobbiamo fare in modo che possa riprendere a volare alto”. A proposito della mancanza di lavoratori specializzati il presidente ha affermato che “deriva da due fenomeni: il primo riguarda sicuramente il reddito di cittadinanza che è un metodo che impedisce di offrire stimoli ai giovani, anzi li si abitua a non migliorare; il secondo deriva da una politica nazionale carente sul fronte della formazione professionale”. “La Lombardia – ha concluso – è la regione che invece investe tantissimo in questo settore strategico e ancora di più lo faremo nei prossimi anni, attraverso le risorse aggiuntive che riceveremo dall’Europa”. (LNews)

