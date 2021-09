Moratti: 80% vaccinati, Lombardia prima regione a raggiungere il traguardo

“Oggi (ieri ndr) la Lombardia raggiunge l’obiettivo fissato dal commissario governativo per l’emergenza Covid, generale Figliuolo. Abbiamo infatti superato l’80% di vaccinazione completa della popolazione lombarda vaccinabile. Prima Regione in Italia a tagliare questo traguardo”. Così con un post l’assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti. “Proseguono intanto le adesioni che nella nostra Regione hanno toccato la media dell’87%, con punte del 96% (per gli over 80), del 93% per gli over 60 e del 82% per la fascia tra i 12 e 29 anni. Vacciniamoci tutti, insieme possiamo vincere”.

