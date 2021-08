De Corato: conferenza regioni su migranti minori non accompagnati da Tunisia

“È stata convocata per mercoledì 1° settembre la Conferenza delle Regioni per discutere dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, soprattutto quelli provenienti dalla Tunisia”. Lo afferma l’assessore regionale alla Sicurezza e Immigrazione, Riccardo De Corato, comunicando che la riunione fa seguito alla richiesta della Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche (realtà che ha ottenuto nel 2000 lo status di Organizzazione Non Governativa).

La richiesta è stata indirizzata al ministro dell’Interno, al presidente Conferenza delle Regioni e al presidente dell’Anci. All’appuntamento sarà presente anche l’assessore regionale alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione della Lombardia. “Obiettivo dell’incontro – spiega l’assessore regionale – è quello di affrontare questo difficile tema evitando che tutto ricada esclusivamente sulle Organizzazioni coinvolgendo le Istituzioni nel percorso di integrazione che va dall’alfabetizzazione al rispetto della legalità”. (mianews)