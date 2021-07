JAZZaltro: il trio del pianista Michele Fazio in concerto domenica 18 luglio a Gorla Maggiore (Va)

MILANO – È la Puglia, con alcuni dei suoi musicisti più rappresentativi, la grande protagonista di tre dei dieci concerti della nuova stagione di JAZZaltro, la manifestazione che dal 2010 promuove le musiche del mondo, dal jazz al folk, dal blues al tango, dalla world music allo swing, coinvolgendo artisti di primo piano della scena italiana e internazionale, lungo l’asse della Strada del Sempione e del fiume Olona, in provincia di Varese.

Da mercoledì 14 a mercoledì 21 luglio, infatti, i riflettori saranno puntati sull’Alma Trio di Vito Di Modugno, Guido Di Leone e Mimmo Campanale e sul gruppo del pianista e compositore Michele Fazio. I tre appuntamenti sono stati organizzati con il contributo di Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale e per la promozione della musica pugliese (e dei suoi esponenti) in Italia e all’estero.

Si parte mercoledì 14 luglio, quando JAZZaltro farà tappa a Busto Arsizio: il cortile di Palazzo Gilardoni (ore 21, ingresso libero, prenotazione obbligatoria) ospiterà l’Alma Trio, formazione pugliese composta da Vito Di Modugno (organo hammond), Guido Di Leone (chitarra) e Mimmo Campanale (batteria), il cui repertorio include composizioni originali, alcuni standard e un omaggio a due mostri sacri quali Wes Montgomery e Jimmy Smith. La sonorità calda ed effusiva dell’organo Hammond di Vito Di Modugno, quella cristallina della chitarra elettrica di Guido Di Leone e quella frusciante e calzante di Mimmo Campanale alla batteria si incontrano e si fondono per una proposta jazzistica efficace e di notevole spessore, grazie all’inventiva, al senso della swing e alla tecnica smagliante dei tre musicisti. Ospite della serata sarà il sassofonista Tarcisio Olgiati.

Originario di Bari, Vito Di Modugno è stato eletto per tre anni consecutivi tra i migliori dieci organisti al mondo dalla prestigiosa rivista americana “Downbeat”. Il chitarrista barese Guido Di Leone è un solista dalla lunga esperienza ed è estremamente preparato sul repertorio degli standard, cosa che gli ha permesso di suonare e incidere al fianco di artisti del calibro di Mark Murphy, Jerry Bergonzi, Jim Rotondi, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Gianluigi Trovesi, Franco Cerri, Gianni Basso e Dado Moroni. Nato ad Andria (Ba), Mimmo Campanale è un batterista versatile e completo, che si è esibito in tutta Europa e che ha collaborato con nomi prestigiosi del panorama internazionale come Roberto Ottaviano, Dee Dee Bridgewater e Al Jarreau.

L’Alma Trio in tournée con il sostegno di Puglia Sounds

Dopo il concerto di Busto Arsizio, l’Alma Trio sarà impegnato in una mini-tournée nel Centro e nel Nord Italia, sempre con il sostegno di Puglia Sounds: il 15 luglio Di Modugno, Di Leone e Campanale suoneranno al Bonaventura Music Club di Buccinasco (https://bonaventura-music.wixsite.com/bonaventura), in provincia di Milano; il 16 luglio presso la Torre medievale di Fermignano (in provincia di Pesaro e Urbano) nell’ambito dell’Around Music Fest; il 17 luglio ad Ardenno (So), in Valtellina, per il festival Ambria Jazz (www.ambriajazzfestival.it/concerto/con-alma-trio/); il 18 luglio nell’incantevole cornice di Villa Sorra, una delle più importanti ville storiche del territorio modenese, con il supporto dell’associazione Amici del jazz di Modena, all’interno del cartellone del Modena Jazz Festival.

Il pianismo melodico di Michele Fazio

Tornando a JAZZaltro, un altro fuoriclasse pugliese del jazz tricolore è il pianista e compositore Michele Fazio, originario di Grumo Appula (Bari), che si esibirà in trio, con Giorgio Vendola al contrabbasso e Mimmo Campanale alla batteria, domenica 18 luglio a Gorla Maggiore (ore 21, ingresso libero, prenotazione

1

obbligatoria): Fazio, autore delle colonne sonore dei film di Sergio Rubini, presenterà “Free”, il suo ultimo album, che brilla per il forte impatto lirico e melodico, la bellezza degli arrangiamenti e delle composizioni e l’eleganza del tocco pianistico.

Mercoledì 21 luglio, in una corte privata di Borsano/Busto Arsizio (ore 21, ingresso 10 euro, prenotazione obbligatoria), il trio di Michele Fazio si esibirà di nuovo, ma questa volta con due ospiti d’eccezione, ovvero la violinista e cantante Aska Kaneko e il contrabbassista Carlos “El Tero” Buschini. Fazio e i suoi musicisti saranno i protagonisti del secondo set della serata, dopo il live della pianista Simona Premazzi, bustocca di nascita ma da anni di stanza a New York. Da segnalare, inoltre, che il trio di Michele Fazio feat. Aska Kaneko e Carlos Buschini e, a seguire, la formazione Gaia Cuatro saranno di scena anche ai Giardini Estensi di Varese martedì 13 luglio, nell’ambito della rassegna “Esterno notte” (l’evento è realizzato in collaborazione con JAZZaltro; biglietti in vendita su www.liveticket.it/filmstudio90).

La dodicesima edizione di JAZZaltro prevede altri due appuntamenti entro la fine del mese: venerdì 23 luglio (ore 21, ingresso 15 euro), il MA*GA di Gallarate ospiterà la Treves Blues Band, cioè Fabio Treves (voce e armonica), Alex “Kid” Gariazzo (chitarra e voce), Gabriele “Gab D” Dellepiane (basso) e Massimo Serra (batteria). Fondata nel 1974, la Treves Blues Band è una delle formazioni storiche della scena italiana e Fabio Treves è uno dei suoi esponenti più noti. Con i suoi musicisti e la sua inseparabile armonica, “il puma di Lambrate” ha viaggiato in lungo e in largo per l’Italia e per il mondo, tenendo alta la bandiera del blues italiano. I suoi concerti sono un viaggio nella storia di questa musica, dai primi canti di lavoro al blues elettrico di Chicago fino alle sonorità più moderne.

L’ultimo concerto di luglio avrà luogo sabato 25 luglio all’Approdo Calipolis di Fagnano Olona, quando saranno di scena Carlos Forero Cumbia Poder feat. Massimo Valentini (ore 21.30, ingresso libero, prenotazione obbligatoria). Carlos Forero è un interprete autentico della musica sudamericana: originario di Bogotà, ha vissuto a lungo tra Colombia, Ecuador, Perù e Argentina, suonando nei locali, nelle strade e sugli autobus di mezza America Latina. Residente da alcuni anni Italia, entra a far parte del collettivo Del Barrio, dove conosce i futuri musicisti (il pianista argentino Andrés Langer e il polistrumentista Marco Zanotti) di Cumbia Poder, il suo nuovo progetto solista. La sua voce calda e profonda ci trasporta in una terra ideale dove la musica popolare arriva dal cuore fino alle viscere. Quella di Forero è musica per ballare, un mix di cumbia, vallenato, son e huayno delle Ande, che porta con sé riflessi di Africa, di jazz e di milonga argentina.

Dopo la pausa di agosto, JAZZaltro ripartirà venerdì 3 settembre a Olgiate Olona con “Naviganti e sognatori”, il progetto di Luca Falomi (chitarra), Alessandro Turchet (contrabbasso) e Max Trabucco (batteria e percussioni).

JAZZaltro – Dodicesima edizione – Prima parte

Venerdì 2 luglio, anfteatro del Museo MA*Ga, via Egidio De Magri 1, Gallarate, ore 21, ingresso 10 euro

Gaia Cuatro

Aska Kaneko (violino, voce), Gerardo Di Giusto (pianoforte), Carlos “El Tero” Buschini (basso, contrabbasso), Tomohiro Yahiro (batteria, percussioni)

In caso di maltempo, il concerto si svolgerà nella Basilica di Santa Maria Assunta.

Sabato 3 luglio, cortile del Municipio, viale Rimembranze 4, Castellanza, ore 21, ingresso libero, prenotazione obbligatoria

Flamencontàmina

2

Roberto Talamona (chitarra flamenca), Toti Canzoneri (flauto traverso), Lautaro Acosta (violino), Mario Caccia (basso), Francesco Perrotta (cajon, percussioni), Lele Boria (batteria, percussioni); special guests: Alessandro Martin (chitarra flamenca), Ester Bucci (danza flamenca)

In caso di maltempo, il concerto si svolgerà al Cinema Teatro Dante.

Domenica 4 luglio, Villa Restelli, via F. Restelli 20, Olgiate Olona, ore 21, ingresso 10 euro, prenotazione obbligatoria

SuRealistas

Jeremías Cornejo (voce, chitarra, ukulele), Joaquín Cornejo (voce, tastiere), Iacopo Schiavo (voce, chitarra elettrica), Mauro La Mancusa (tromba, percussioni), Sigi Beare (sax tenore, percussioni), Matteo Bonti (basso), Pietro Borsò (batteria), Laura Falanga (percussioni)

In caso di maltempo, il concerto si svolgerà al Cinema Teatro Nuovo Area 101.

Sabato 10 luglio, anfteatro del Museo MA*Ga, via Egidio De Magri 1, Gallarate, ingresso 10 euro Trio Kàla

Rita Marcotulli (pianoforte), Ares Tavolazzi (contrabbasso), Alfredo Golino (batteria) In caso di maltempo, il concerto si svolgerà nella Basilica di Santa Maria Assunta.

Mercoledì 14 luglio, cortile di Palazzo Gilardoni, via F.lli d’Italia 12, Busto Arsizio, ore 21, ingresso libero, prenotazione obbligatoria

Alma Trio Vito Di Modugno (organo Hammond), Guido Di Leone (chitarra), Mimmo Campanale (batteria), ospite: Tarcisio Olgiati (sax)

Domenica 18 luglio, piazza Martiri della Libertà, Gorla Maggiore, ore 21, ingresso libero, prenotazione obbligatoria

Michele Fazio Trio Michele Fazio (pianoforte), Giorgio Vendola (contrabbasso), Mimmo Campanale (batteria)

Mercoledì 21 luglio, Busto Arsizio, corte privata, via Pavia 24, ore 21, ingresso 10 euro, prenotazione obbligatoria

Primo set: Simona Premazzi piano solo

Simona Premazzi (pianoforte)

Secondo set: Michele Fazio Trio feat. Buschini & Kaneko

Michele Fazio (pianoforte), Giorgio Vendola (contrabbasso), Mimmo Campanale (batteria), Aska Kaneko (violino, voce), Carlos “El Tero” Buschini (basso, contrabbasso)

Venerdì 23 luglio, anfteatro del Museo MA*Ga, via Egidio De Magri 1, Gallarate, ore 21, ingresso 15 euro

Treves Blues Band

Fabio Treves (armonica, voce), Alex “Kid” Gariazzo (chitarra, voce), Gabriele “Gab D” Dellepiane (basso), Massimo Serra (batteria)

In caso di maltempo, il concerto si svolgerà presso il Teatro Condominio Vittorio Gassman.

Domenica 25 luglio, Approdo Calipolis, Fagnano Olona, via C. Colombo 80, ore 21.30, ingresso libero, prenotazione obbligatoria

Carlos Forero Cumbia Poder feat. Massimo Valentini

Carlos Forero (voce solista, chitarra), Massimo Valentini (sassofoni, voce), Andrés Langer (pianoforte, synth), Marco Zanotti (batteria, percussioni)

Venerdì 3 settembre, Giardino degli Alpini, Olgiate Olona, ore 21, ingresso libero, prenotazione obbligatoria

Naviganti e sognatori Luca Falomi (chitarra), Alessandro Turchet (contrabbasso), Max Trabucco (batteria e percussioni)

Biglietti: su www.ticketone.it o presso la biglietteria del Museo MA*Ga (www.museomaga.it). I link per prenotare i concerti (sia quelli a ingresso libero sia quelli a pagamento) sono attivi sul sito e sulla pagina Facebook di JAZZaltro.

On line: jazzaltro.it – FB: www.facebook.com/JAZZaltro-117442538326396 – Instagram: jazzaltro. Maggiori informazioni: cell 347 8906468.