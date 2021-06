A estate Sforzesca una serata per Giorgio Gaber

A oltre 18 anni dalla sua scomparsa, il 31 agosto la rassegna Estate Sforzesca ospiterà una serata milanese dedicata a Giorgio Gaber, dal jazz al rock’n’roll, fino al teatro canzone. È un lungo percorso, molto vario, con il contributo di diversi artisti e alcuni filmati, anche inediti, presentati al pubblico per la prima volta. Partendo dalla fine degli anni Cinquanta a Milano, le prime esperienze come chitarrista, fino agli esordi come interprete e autore, al duo I Corsari con Enzo Jannacci, ai successi con la Dischi Ricordi diventati poi dei classici, alle canzoni dedicate ai personaggi della sua città, per arrivare alla svolta che ha portato all’invenzione del Teatro-Canzone, un nuovo linguaggio, creato con Sandro Luporini, congeniale ai contenuti e all’urgenza di intervenire, quasi ogni anno, con una nuova proposta di spettacolo. L’anima dello show sarà rappresentata dalla reinterpretazione di alcuni brani di Gaber che darà Morgan, uno dei più originali e appassionati interpreti Gaberiani. Particolare sarà poi la rilettura strumentale che la band diretta da Federica Pellegrinelli e formata da musicisti diplomati al CPM, che ha già collaborato con Slow Music proprio al Castello nell’estate del 2020 durante l’Estate Sforzesca per la celebrazione di Slow Club Live, e con il contributo di amici e intellettuali che porteranno sul palco la loro testimonianza. Slow Music è un’Associazione no profit il cui scopo è creare una rete di cooperazione tra gli operatori del settore e i fruitori di musica. Nel 2019 dà vita ad A.R.M.O.N.I.A., il primo progetto sostenibile a cura dell’Assocazione e in collaborazione con Regione Lombardia ed ERSAF che mira a creare una moderna immagine delle foreste di montagna e delle riserve naturali, per contribuire a far conoscere le foreste della Lombardia e il Parco dello Stelvio con concerti, incontri e conferenze. (A CURA DI ILMOHICANO.IT)

