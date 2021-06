Da Tangentopoli al Sistema. Incontro a Milano. Nordio “Sacrosanti i Referendum”

Giovedì 24 giugno alle ore 18.30 si svolgerà, presso il Museo della Scienza e della Tecnica di via San Vittore 21 a Milano, l’incontro

“Da Tangentopoli al Sistema”. Tra “Repubblica giudiziaria e amministrazione della cosa pubblica. Perché la riforma della Giustizia non può essere solo una ipotesi ma è diventata realtà.

Presentazione del libro Il Sistema.

Intervengono: Alessandro Sallusti, Luca Palamara, Carlo Nordio, Giuliano Pisapia.

Moderatore: Luigi Amicone

Saluto di Cristina Rossello, avvocato, deputato di Forza Italia, presidente di Donne e Futuro Onlus

Per prenotare i posti scrivere a: ilsistema.presentazione@gmail.com

L’incontro è stato organizzato dal Gruppo Forza Italia in Consiglio comunale a Milano, Tempi, Associazione Esserci

Da un’intervista a Carlo Nordio rilasciata a Il Giornale

….«L’Anm ha ipotizzato una ferma reazione davanti all’idea di dare voce al popolo con i referendum; contemporaneamente si è messa di traverso all’idea di costituire in Parlamento una Commissione d’inchiesta che si occupi degli scandali delle toghe. Non vuole interferenze del Parlamento, ma non vuole nemmeno lasciar esprimere il popolo”

….«Il potere, a dispetto di quello che sosteneva Giulio Andreotti, logora. E più sali più cadi fragorosamente. Preciso che naturalmente era eccessiva la glorificazione degli anni Novanta, così come è esagerata la crocifissione oggi. Aggiungo che è una minoranza, in sostanza l’Anm, ad aver sporcato dolorosamente, almeno per me, la nostra immagine di toghe».

….I Referendum «…sono sacrosanti. E semmai sono uno stimolo al Parlamento che è paralizzato. L’Anm sbaglia nel contrapporre il Parlamento al popolo. È un grave errore di valutazione, ma anche uno sconfinamento non gradito. L’ultima mossa sbagliata di una minoranza che ha perso autorevolezza e credibilità».