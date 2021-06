Turismo: continuano ad aumentare i visitatori italiani, in ripresa anche gli stranieri

Il sett turistico è certamente stato uno dei più colpiti dalla pandemia, ma i primi numeri del 2021 fanno pensare a una buona ripresa per il territorio lombardo: non solo continua a crescere la platea nazionale di visitatori, ma torna finalmente anche quella straniera. Nel 2020, infatti, la contrazione dei movimenti turistici ha riguardato soprattutto i visitatori oltre confine, da sempre una quota molto rilevante del turismo lombardo: se nel 2019 i turisti provenienti dall’estero rappresentavano il 54,9% degli arrivi turistici e il 61,2% delle presenze, nel 2020 la componente straniera è stata solamente del 38,8% rappresentando il 44,8% dei pernottamenti. La ripresa estiva 2020 ha riguardato soprattutto il turismo nazionale, una dinamica che si conferma anche nel primo trimestre del 2021, ma con una sostanziale differenza rispetto a 12 mesi prima: ora si registra una crescita anche della componente internazionale. Parliamo di un recupero di oltre 18 punti percentuali rispetto a quanto registrato a marzo 2020 per la domanda domestica, mentre quella internazionale si muove più lentamente ma guadagna comunque un ottimo +7%.

Una platea estera ma comunque di prossimità, dal momento che la maggior parte delle prenotazioni arrivano da turisti di paesi confinanti o comunque a media distanza: a marzo 2021 comandano i francesi seguiti da tedeschi, svizzeri, romeni e via via tutti gli altri paesi europei. A livello nazionale, invece, oltre il 40% degli arrivi registrati a marzo è rappresentato da lombardi, seguiti da cittadini provenienti da Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Lazio. Per il visualizzare l’intero report clicca qui.