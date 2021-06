Orgoglio Lombardia, Moratti: cinque ospedali lombardi tra i migliori 250 del mondo

“E’ con particolare orgoglio e soddisfazione che rivolgo un plauso all’Istituto Clinico Humanitas”. La vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, commenta così l’indagine ‘World’s Best Smart Hospitalis 2021’, secondo la quale l’ospedale milanese è il primo italiano in questa annuale classifica internazionale e il 34esimo al mondo. La graduatoria, stilata da Newsweek con il supporto di Statista, elenca 250 ospedali al mondo. Tra i fattori presi in considerazione, la capacità di avvalersi delle tecnologie più avanzate, l’uso di intelligenza artificiale, chirurgia robotica, telemedicina e la presenza di servizi digitali. Dodici in totale gli ospedali italiani citati, di cui appunto cinque lombardi, tutti milanesi. Oltre all’Humanitas, figurano l’Ospedale S. Raffaele – gruppo S. Donato al 58esimo posto, il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (218), il Centro Cardiologico Monzino (222) e l’Istituto Europeo di Oncologia-IEO (223). “Si tratta di un risultato straordinario – conclude Moratti – che conferma l’eccellenza della sanità lombarda, sia pubblica che privata, a livello nazionale ed internazionale. Mi auguro che con l’istituzione delle aziende ospedaliere la sanità pubblica lombarda possa incrementare ulteriormente la propria presenza a questi livelli”.

