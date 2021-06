Oggi un caffè gratuito per ripartire insieme

E’ l’alba per una nuova era che promette ripartenza e speranza. Senza retorica e senza programmi faraonici, ma con l’umiltà e il buon senso del lavoro e di una fatica produttiva rinnovata. Perché è nelle mani mani e nella costanza dei milanesi la ripresa di un ritmo di passi e di azioni che confida nella volontà dei singoli. Una città, oggi, allo sbando che puzza di abbandono e di incertezza, insicura e in attesa da troppo tempo, senza una guida partecipativa, che ogni giorno racconta aggressioni, malavita, stupri, illegalità. E non è solo la compressione obbligata dei mesi scorsi sfociata in una smodata voglia di «libertà», ma le liti, le risse quotidiane, l’abuso di alcol, la droga spacciata ad ogni angolo, i controlli insufficienti, la mala gestione della polizia locale fanno emergere un disagio diffuso che l’amministrazione non ha mai neppure tentato di arginare.

Sì oggi potrebbe essere un’alba benedetta e di buone intenzioni. Oggi, in collaborazione con i bar e i ristoranti che aderiscono all’iniziativa, il caffè lo offre Illy e sarà servito in una nuova tazzina d’artista pensata per l’occasione. Un gesto semplice per promuovere la ripartenza e celebrare la riapertura alle consumazioni (al bancone e ai tavoli).Si chiama RipARTiAMO l’iniziativa del gruppo triestino per festeggiare la riapertura dei locali all’interno offrirà gratis 1 milione e mezzo di caffè in oltre tremila bar d’Italia. C’è un mondo racchiuso in ogni tazzina perché dietro a ogni sorso c’è un caleidoscopio di emozioni e socialità.