Area B, Comazzi: per Giunta fare cassa è priorità. Sbagliato vanificare sforzi Regione con decisioni scellerate

Dopo aver riattivato Area C in piena emergenza Covid ora il Comune, per bocca dell’assessore Granelli, sta preparando il terreno per reintrodurre anche Area B e la sosta regolamentata: una decisione scellerata, contro la quale ci opporremo strenuamente” afferma Gianluca Comazzi, consigliere comunale di Milano e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Per la giunta -prosegue – fare cassa con i soldi dei milanesi è la priorità assoluta: poco importa se si rischia di riempire i mezzi pubblici. Mi auguro che l’assessore abbandoni quanto prima i suoi propositi: Regione Lombardia sta facendo uno sforzo enorme per vaccinare al più presto i cittadini, con risultati ottimi. In questo momento – conclude – non possiamo permetterci uno scivolone del genere: le persone devono continuare a spostarsi in sicurezza e il mezzo privato è la soluzione migliore.