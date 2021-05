Coronavirus: 1.759 casi in Lombardia, per un rapporto del 3,4%. Moratti “Da noi meno dell’1% rifiuta AstraZeneca”

Sono stati 582 i nuovi casi risultati positivi ieri al coronavirus nella provincia di Milano, di cui 199 a Milano città.

I nuovi casi in Lombardia sono stati 1.759 (di cui 107 ‘debolmente positivi’) a fronte di 51.195 tamponi (di cui 31.892 molecolari e 19.303 antigenici) per un rapporto del 3,4%. Si sono registrati 25 nuovi decessi.

I nuovi guariti/dimessi da giovedì sono stati 2.680, mentre le persone in terapia intensiva sono 491 (-22). Sono 2.968 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 104 in meno di giovedì.

Da inizio pandemia sono stati eseguiti 9.775.509 tamponi. Nelle province i nuovi casi sono così suddivisi: Milano 582 di cui 199 a Milano città.

“Le risposte dai singoli territori sono più che buone. In questo fine settimana toccheremo quota 4 milioni di somministrazioni”. Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, in visita all’ospedale di Vimercate. Intervenendo, poi, sulla richiesta di avere ulteriori dosi AstraZeneca, qualora altre Regioni le rifiutassero, la vicepresidente ha chiarito: “Credo sia ragionevole che il Commissario Figliuolo venga incontro alla richiesta delle Regioni che rispettano i target assegnati a livello nazionale. E la Lombardia li ha anche superati. Da noi, infatti, meno dell’1% dei cittadini ha rifiutato AstraZeneca. I medici spiegano che è un vaccino sicuro e i nostri cittadini si fidano”.