Messaggio Liberale di Daniele Capezzone

++Messaggio liberale (=a forte rischio di far la fine dei messaggi in bottiglia, abbandonati in mare ) agli amici di Fi-Fdi-Lega, (postato prima dei prevedibili comizietti del #PrimoMaggio+++)

Sette mesi fa ho pubblicato #Likecrazia per avvisarvi del nuovo campo di battaglia (digitale, non analogico) in cui siamo immersi. Per avvisarvi che vi avrebbero scaraventato contro non gli impresentabili stoccafissi della sinistra, grigi e legnosi burocrati, ma luccicanti webstar da milioni di follower Per raccomandarvi di non accettare di farvi mettere le magliette comode ai vostri avversari (=destra cattiva, omofobi, ecc) Per tentare di suggerire che questa battaglia si vince essendo davvero (più) liberali, imbracciando il libertarismo contro il dirittismo, scommettendo davvero sulla libertà e mostrandolo credibilmente. Occhio: rappresentate una maggioranza elettorale, ma vi state facendo mettere in minoranza tra i giovani e sui media.

Ps

La questione non si risolve spingendo avanti un amico in Rai, ma PENSANDO. In bocca al lupo di tutto cuore, con vera amicizia (e con l’autonomia necessaria per dirvi qualche piccola verità scomoda, non scontata, ma spero ascoltata e utile).

Daniele Capezzone