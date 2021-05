Dal 3 maggio riapre ai turisti il complesso museale del Duomo

Da oggi, lunedì 3 maggio, il complesso museale del Duomo di Milano riaprirà ai turisti. Nel dettaglio apriranno i battenti la Cattedrale, il museo e le terrazze.

L’annuncio è stato dato in occasione della presentazione dell’iniziativa della lettura integrale della Divina Commedia di Dante all’interno del Duomo a partire proprio dal 3 maggio e per 50 sere successive.

La Veneranda Fabbrica del Duomo, nel rispetto delle disposizioni per il contenimento dei contagi da Covid-19, aveva sospeso l’accesso al complesso monumentale per i turisti dal primo marzo, data che aveva coinciso con l’ingresso in zona arancione della Lombardia.