Caso camici, legali Fontana: “Anac ha archiviato fascicolo su affidamento di una fornitura a Dama”

Nell’affidamento a Dama di una fornitura di camici, il ruolo del presidente della Lombardia Attilio Fontana è stato “insussistente”. Lo sottolineano i legali di Fontana, in una nota, riportando le decisioni del consiglio Anac. Nella seduta del 13 aprile 2021, il consiglio ha deliberato “l’archiviazione del fascicolo in merito alla procedura di affidamento della fornitura non ravvisandosi criticità nell’affidamento disposto nei confronti di Dama e ha preso atto della insussistenza di un ruolo del presidente stesso nella procedura di affidamento a Dama della fornitura dei camici”.

Il caso è quello del controverso affidamento di una fornitura di camici, nel 2020, in piena pandemia, alla società riconducibile alla famiglia del coniuge del presidente Fontana. La delibera Anac è arrivata dopo le segnalazioni di presunte violazioni in merito a questa procedura di affidamento.