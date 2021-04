Sabato 1° maggio apertura straordinaria delle Mostre di Palazzo Reale, Pac e Mudec. Il 2 aperti anche i Musei

In base alle disposizioni governative, l’ingresso a mostre e musei è consentito sabato, domenica e festivi soltanto con prenotazione effettuata entro il giorno precedente la visita Il prossimo fine settimana è il primo weekend nel segno della riapertura dei luoghi d’arte in città, e i musei e gli spazi espositivi del Comune di Milano riprendono il loro dialogo con la comunità grazie a una serie di proposte, molte delle quali tornano a tessere il filo della programmazione dedicata a “I Talenti delle Donne”. In particolare, sabato 1° maggio, rimarranno aperti al pubblico i principali istituti espositivi milanesi: Palazzo Reale, PAC Padiglione d’Arte Contemporanea, MUDEC Museo delle Culture. Tutte le mostre allestite nelle loro sale saranno accessibili nel weekend previa prenotazione da effettuarsi con le modalità indicate sul sito di ogni singola esposizione entro il giorno precedente la visita. Info su www.palazzorealemilano.it, www.pacmilano.it, www.mudec.it. I musei civici resteranno chiusi sabato 1° maggio per riaprire insieme a tutte le sedi espositive domenica 2, offrendo alla città non solo un viaggio tra le loro collezioni permanenti, ma anche la possibilità di ammirare orare tutte le esposizioni allestite nelle loro sale. Anche qui è necessaria la prenotazione, da effettuarsi su https://museicivicimilano.vivaticket.it entro il giorno precedente la visita.

Laurea Magistrale in Lettere Moderne. Master in Relazioni Pubbliche.

Diploma ISMEO (lingua e cultura araba). Giornalista. Responsabile rapporti Media relations e con Enti ed Istituzioni presso Vox Idee (agenzia comunicazione integrata) Milano.