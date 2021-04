Il Giardino delle Culture sta per riaprire.

Finalmente ieri sono iniziati i lavori prodromici alla riapertura del Giardino delle culture..il Municipio 4 (parte politica e parte amministrativa) si è impegnato affinché il Giardino possa riaprire nel pieno rispetto delle normative e dei regolamenti, attivandosi per la messa in sicurezza delle panchine e soprattutto per la regolarizzazione della tensostruttura, che sotto la precedente Consiliatura era stata installata senza autorizzazione e collaudo.

Come Giunta del Municipio 4 ci siamo attivati affinché a breve il quartiere possa tornare a godere di questo angolo di incontro e svago.

Post di Elisabetta Carattoni – Assessore alla Sicurezza del Municipio 4