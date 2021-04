Tajani: “Per salvare le imprese serve un anno bianco fiscale “

Il vicepresidente di Forza Italia a “Quarta Repubblica”: “Chi può, pagherà l’anno prossimo”

“Serve un anno fiscale bianco. Otto miliardi devono essere destinati a quelle imprese che sono state costrette a chiudere per aiutare il Paese”. È la proposta del vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenuto nella puntata di “Quarta Repubblica” di lunedì 26 aprile.

“Le tasse, chi può, le pagherà l’anno prossimo – continua Tajani – la nostra proposta sarebbe anche un modo per ringraziare chi è rimasto chiuso per rendere un servizio al resto degli italiani. Adesso bisogna fare tutto ciò che serve per salvare le piccole e medie imprese”.