Coronavirus: 2.313 nuovi casi in Lombardia, per un rapporto del 4,58%.

Sono stati 2.313 i nuovi contagi di Coronavirus registrati ieri in Lombardia su 50.456 tamponi effettuati, per un rapporto del 4,58 %.

Continua il calo del numero di ricoverati nei reparti ordinari che ieri erano 4050 (-125), così come in quello di terapia intensiva, 613 (-33).

Diminuisce il numero dei decessi registrati in una giornata: sono 49 i morti registrati ieri, mentre erano stati 57 il giorno prima.

In totale sono 32.618 i decessi ufficiali per Covid in Lombardia dall’inizio della pandemia.