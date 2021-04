Scuola, Mattioli (Confindustria Servizi HCFS): Bene il piano riaperture. Cambio di passo epocale rispetto al passato

“Il piano di riapertura delle scuole, inserito finalmente in un quadro di ripresa della vita economica e sociale del Paese, rappresenta un deciso cambio di marcia rispetto al recente passato. Sicuramente aiutato da una prospettiva vaccinale concreta, assente nel primo periodo pandemico, il Governo Draghi indica la buona strada da percorrere, che segna decisamente il passo se confrontata con scelte inadeguate del passato che hanno pesato sul rallentamento dell’attività scolastica e sulla messa in sicurezza di ambienti e persone. Pensiamo solo a quanto successo ad inizio pandemia, con migliaia di collaboratori scolastici in forza alle aziende, ‘dirottati’ per concorso verso il pubblico impiego. E’ venuto così a mancare il personale che poteva occuparsi di igiene e sanificazione in maniera professionale e sicura per tutti. Come comparto dei Servizi auspichiamo che si possa fare tesoro degli errori del passato: faremo la nostra parte e daremo il nostro contributo, per rendere le scuole posti migliori, sanificati con risorse e personale adeguato, rinnovate anche sotto il profilo strutturale per garantire la salubrità agli studenti e a tutto il personale”. Lo dichiara in una nota il presidente di Confindustria Servizi HCFS Lorenzo Mattioli.

