Accademia estiva del Teatro Sistina sbarca anche a Milano: i corsi al Manzoni per talenti da 8 ai 16 anni

Aspettando che il Godot ritorni a godere uno spettacolo dal vivo, in presenza, insieme a tutti noi, il Sistina di Roma fa ripartire la sua Accademia per talenti dagli 8 ai 16 anni e, nel 2021, raddoppia le sedi: a disposizione anche gli spazi del Teatro Manzoni a Milano. I giovani allievi impareranno l’arte del teatro e del musical seguendo lezioni di varie discipline, dal canto alla danza, dalla recitazione al tiptap. La notizia è di MilanoToday

L’Accademia si svolgerà da fine giugno a metà settembre: otto settimane di corso per quaranta giorni, otto ore al giorno per quaranta ore settimanali. Ogni settimana sei ore di danza moderna, tre ore di danza classica, tre ore di tiptap, due ore di circo, sei ore di canto, quattro ore di canto in inglese, sei ore di recitazione, tre ore di dizione e due ore di doppiaggio. Infine gli allievi metteranno in scena, sia a Roma sia a Milano, uno spettacolo con le dinamiche produttive consolidate della PeepArrow, nel quale mostreranno i frutti del loro impegno.

Al termine dei corsi romano e milanese, verranno scelti gli allievi che prenderanno parte alle produzioni di Billy Elliot e Matilda, con la regia di Massimo Romeo Piparo, in programma per il 2022/2023. L’audizione per l’ammissione ai corsi avverrà online.