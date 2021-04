Il nuovo Giardino Zen di Piazza Piola

Inizio oggi la mia collaborazione con “Milano Post”. Un grazie a Fabrizio de Pasquale per la sua proposta che ho accolto con piacere.

Mi sono chiesta spesso quale argomento scegliere per il mio esordio. I temi non mancavano, purtroppo. La scarsa sicurezza, la manutenzione delle strade, il traffico condizionato da un numero enorme di piste ciclabili, e non ultima la situazione pandemica che sta mettendo in ginocchio la nostra città. Ci sarà senz’altro occasione di farlo a breve.

Ma mi è sembrato giusto iniziare con quello che è il mio “obiettivo” per la città dove vivo da dieci anni, e a cui tengo enormemente: la cultura.

Domenica pomeriggio ho potuto presenziare alla inaugurazione del nuovo Giardino Zen di Piazzale Piola in Città Studi, riqualificazione dello spazio verde esistente ora intitolato a Teresa Pomodoro, sorella di Livia Pomodoro che lo ha fortemente voluto. Progettato dal Teatro No’hma con cui Teresa Pomodoro aveva a lungo collaborato, il luogo offre sensazioni particolari ed è da visitare, raccontarlo in poche righe non sarebbe esaustivo.

Mi auguro che i cittadini, gli studenti universitari, e chiunque lo attraverserà – come auspicato da Livia Pomodoro affidandolo a tutti noi – ne sappiano apprezzare e rispettare le forme, le sculture di Kengiro Azuma e, non ultimi, i meravigliosi ventuno ciliegi in fiore che lo adornano.

Per me è stato un assaggio di ritorno alla normalità, questo è un piccolo esempio di ciò che può fare la cultura.

Ida Vouk