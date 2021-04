L’esasperazione del consigliere Pozzani: “Che ha fatto Sala nel Municipio 4?”

Carissimi amici che come me abitate o lavorate nel Municipio 4, siete contenti dello STATO DELLE STRADE? Buche ne abbiamo?? Per l’assessore Granelli, per intenderci quello delle ciclabili cervellotiche, stretto collaboratore del sindaco Sala, no, non abbiamo buche, il manto stradale in tutto il Municipio 4 va bene così.

Non trovate che abbia bisogno di farsi un giro dalle nostre parti, uscendo un po’ dal centro? Possibilmente quando piove, se riesce a recuperare una canoa… Evidentemente pensa che in Municipio giochiamo quando scriviamo e gli inviamo delibere che chiedono l’asfaltatura con urgenza di alcune vie che, a mio avviso, nelle condizioni in cui sono risultano addirittura pericolose.

Certo che questa Giunta, a parte le ciclabili e Area B, non ha fatto nulla per 5 anni, ora sotto elezioni si affretta a fare e comunicare, ma poi l’assessore non si accorge che manca un Municipio intero, uno tra i più grandi e problematici. Menomale che la manutenzione strade per lui è la priorità: abbiamo strade che sono un rattoppo unico, buche in cui si potrebbero coltivare i gerani e asfalti così deteriorati da trasmettere vibrazioni ai palazzi.

Naturalmente ho chiesto spiegazioni all’assessore del perché non siano previsti interventi nel Municipio 4. Vi aggiorno.

Rosa Pozzani – Consigliere di FI – Municipio 4

MANUTENZIONE STRADE: nella settimana del 19 aprile 2021 lavori in 33 località per asfaltare e sistemare strade e marciapiedi. Nel 2020 abbiamo speso per la manutenzione strade 53,6 milioni di €, il doppio dei 27,8 milioni di € del 2019. Le strade continuano ad essere la nostra priorità, nei quartieri, e con l’impegno a migliorare sempre. Grazie ai nostri tecnici comunali dell’area tecnica strade e le imprese in strada ogni giorno, per cercare sempre di fare del nostro meglio, anche imparando dagli errori, e cercando di ascoltare sempre i cittadini. Nella settimana appena conclusa un’impresa ha avuto un guasto agli impianti di produzione di bitume e quindi alcuni lavori non sono stati effettuati e sono riprogrammati nelle prossime settimane. Ce ne scusiamo.

NELLA SETTIMANA DEL 19 APRILE SI SVOLGERANNO QUESTI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE:

municipio 9: iniziano i lavori di asfaltatura della carreggiata delle vie Rodi, Astesani (da Sand a n. 4), Pellegrino Rossi (da Zanoli a Candoglia), Imbonati (da n. 54 a Monte San Genesio);

municipio 9: continuano i lavori di manutenzione marciapiedi nelle vie Alserio e Palanzone;

municipio 8: iniziano i lavori di asfaltatura della carreggiata di via Teodorico;

municipio 7: continuano i lavori di asfaltature della carreggiata delle vie Cannizzaro, Cividale del Friuli (tratti), Forze Armate (tratti), Marx (anche parterre), via Luigi Zoja (anche parterre), manutenzione masselli in via Rubens tra Velasquez e Caccialepori, e in via Parmigianino;

municipio 6: iniziano i lavori di asfaltatura della carreggiata stradale delle vie dei Giaggioli, Savona, Teodorico;

municipio 6: continuano i lavori di asfaltatura di viale Famagosta (tratti) e di manutenzione marciapiedi via ScrosatiBarzilai,

municipio 5: iniziano i lavori di asfaltatura della carreggiata stradale delle vie Angelo Filippetti, Lampedusa, Tabacchi, Valla;

municipio 5: continuano i lavori di manutenzione dei marciapiedi di via dei Missaglia (tratti al n. 31);

municipio 3: continuano i lavori di manutenzione dei marciapiedi di via don Calabria (fronte via Pusiano), i lavori di asfaltatura carreggiata e manutenzione marciapiedi di via Balzaretti;

municipio 2: continuano i lavori di manutenzione marciapiedi di via Bottego (fronte scuola da Emo a Palmanova)

municipio 1: continuano i lavori di manutenzione masselli in piazza Duomo, Largo Stati Uniti d’America, via Turati, manutenzione marciapiedi di via Elvezia, di asfaltatura della carreggiata di via Mario Pagano tra V Alpini e Macchiavelli, e manutenzione piazza S. Angelo.