Covid, Fontana: dal 19 aprile prenotazione vaccini over 65

Superati 2,250 mln di dosi somministrate

“Da domani, 19 aprile, apriremo le prenotazioni per la fascia degli over 65, quindi potrò mettermi in lista anch’io”. Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana che ieri pomeriggio ha visitato, assieme all’assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Stefano Bolognini, l’Hub vaccinale allestito presso la Fabbrica del Vapore a Milano.

Fontana ha anche ricordato che la Lombardia “ha superato i 2.250.000 vaccini somministrati e che la media giornaliera si è attestata alle 50mila somministrazioni al giorno”.