Taxiblu: bene riaperture, ma senza turismo ripresa difficile

«Per usare una metafora marinaresca, negli ultimi mesi stiamo sostanzialmente navigando a vista. Aperture, chiusure, riaperture e richiusure a noi come per i commercianti ovviamente non permettono una continuità di lavoro tale da poter dire che qualcosa si muova, almeno nel nostro caso specifico sul fronte delle corse. Il ruolo chiave del turismo per questa città in particolare insieme evidentemente ai grandi eventi appare ancora in maniera più decisa oggi che ancora non ci sono”: lo afferma Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040. “Estate ed autunno saranno realmente decisivi per il futuro di tanti perché questi 14 mesi hanno creato danni enormi a tutti, anche a noi che paradossalmente non ci siamo mai fermati ma che nella pratica lavoriamo col contagocce – prosegue -. Speriamo come tutti nelle riaperture e in una concomitante situazione sanitaria più stabile verso il miglioramento. Senza turismo, eventi business e soprattutto un orizzonte di continuità lavorativa di qualche mese almeno, sarà molto difficile ripartire seriamente e amaramente come già succede per alcuni, forse sarà anche troppo tardi per farlo».



