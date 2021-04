Youth20: il G20 dei giovani

In questo quadro pieno di sfide siamo chiamati ad assumere una prospettiva di lungo termine che trova espressione sui tavoli di lavoro dello Youth20 (Y20), l’engagement group ufficiale del G20 dedicato ai giovani. Presieduto dalla Young Ambassadors Society, l’associazione responsabile per i processi giovanili dei Vertici G7/G20, lo Youth20 intende raccogliere le istanze dei giovani contestualmente al G20 e avvicinarli al processo del forum internazionale, gettando le basi per una nuova strategia che identifica nel rilancio della visione dei giovani uno dei suoi capisaldi.