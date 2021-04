Via Saint Bon. De Chirico (FI): sbagliare è umano, perseverare…da Granelli (video)

Non passa giorno senza che i residenti di via Saint Bon e delle vie limitrofe mi mandino video e immagini per mostrarmi il caos che si genera a causa dell’intervento scellerato di mobilità granelliana.

A nulla son servite le migliaia di firme raccolte e le numerosissime mail inviate dai cittadini per chiedere di cancellare l’intervento.

Con l’ospedale militare che ogni giorno riceve centinaia di persone da vaccinare il traffico è impazzito.

I milanesi minacciano di manifestare davanti a Palazzo Marino e noi saremo al loro fianco.

Sbagliare è umano, perseverare da Granelli.

Alessandro De Chirico

Consigliere Comunale di FI Milano