Taxiblu ” A Milano l’unica cosa in ripresa è…il traffico”

“Oramai credo ci siamo abituati e tra zona rossa e zona arancione, almeno a Milano, l’unica cosa che pare in ripresa è il traffico. Un dato che darebbe da pensare a chiunque tranne che evidentemente qui a Milano”. Lo afferma Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi di Milano.

“Pare chiaro – prosegue – che l’utilizzo del mezzo privato sia fortemente necessario e talvolta quasi obbligato dalla situazione che viviamo tutti da un anno circa e quindi al contempo ragionevolmente prevedibile l’aumento del suo utilizzo. In tal senso però pare che le operatività sulla viabilità milanese più che provare a migliorare una situazione già di per sé difficile la aggravino ancor di più. Penso al numero di parcheggi ridotti o a quelli che invece si vogliono recuperare sottraendo spazio ad arterie di traffico principale. C’è evidentemente un cortocircuito sulla mobilità di questa città nella quale chi gira in macchina e non certo per farsi una passeggiata, è sempre e comunque fortemente penalizzato”.