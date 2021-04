I rom si accomodano: camper e panni stesi sulla ciclabile inaugurata da Granelli

Fra tante proteste e disagi causati daciclabili che spuntano come funghi sul territorio cittadino, c’è chi tutto sommato si è saputo adattare molto bene alla trasformazione viaria tanto cara a Granelli. Una bella colonna di camper, una distesa di panni stesi, qualche tavolata in compagnia ed ecco che la ciclabile di via Caduti di Marcinelle, inaugurata dall’assessore a settembre, ha trovato un utilizzo alternativo, come ci racconta Lambrate Informata.