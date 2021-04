2 inchieste sui Vigili e meno uomini in servizio per la Polizia Locale di Milano. Il disinteresse di Sala

Ieri mattina quattro agenti della Polizia Locale del Nucleo sostanze stupefacenti di Milano sono stati fermati dai loro stessi colleghi e dalla polizia e sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, come disposto dal giudice per le indagini preliminari, Guido Salvini.

Le indagini erano partite ad ottobre a seguito di un servizio de “Le Iene”, in cui apparivano rapporti di complicità tra i quattro agenti, e gli spacciatori.

Il totale disinteresse del Sindaco per i Vigili Urbani è la causa delle tristi vicende di questi giorni: quando si sceglie un comandante in 24 ore, ammesso che lo abbia scelto il Sindaco, quando si trascura il ruolo della Polizia Locale nella sicurezza, nell’emergenze, e nella viabilità, è chiaro che si demotiva un corpo con secoli di storia.

Non è un caso se oltre alle varie inchieste sulla polizia locale, multopoli e nucleo antidroga, oggi registriamo il numero minimo di Vigili Urbani degli ultimi 20 anni: 2888.

La Giunta Sala non si è nemmeno ricordata di fare i concorsi per sostituire coloro che vanno in pensione e così la sicurezza della città è affidata a sempre meno uomini.