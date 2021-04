Il “multificio” del Comune di Milano non risparmia neppure le madri che lasciano i bimbi a scuola

Già più volte abbiamo parlato delle lamentele dei taxisti, senza lavoro e per di più multati se, nella totale assenza di parcheggi, sostano in doppia fila o con due ruote sulla ciclabile per far salire i clienti. Ma il multificio del Comune di Milano in questi tempi di pandemia, non ha un occhio di riguardo neppure per le madri che portano i figli a scuola e, per mancanza di alternative, sono obbligate a sostare brevemente in postazioni di fortuna.

Se ne lamenta Federica, autrice della foto di apertura, con il suo post su MuoverMi:

“Aiutatemi a diffondere, c’è un limite a tutto…Milano ore 7.50, in piazza Sant’ambrogio nel pieno del cantiere della metro, c’è un unico luogo dove possiamo sostare per qualche minuto per accompagnare i bambini dentro scuola in attesa che provino la febbre.

Ore 7.50 arrivano i vigili ma non per agevolare l’entrata di tantissimi bambini e ragazzi ma per dare le multe.

Non alle 9 che la piazza sarà vuota, alle 7.50. In piena pandemia. Vergogna!”

E, sempre su MuoverMi, le fa eco Roberta : “Si prevedono tempi bui. Confermo in tempi non sospetti, l’esperienza dell’auto parcheggiata di una persona cara. Col pass residenti e nell’apposito spazio. Nessun divieto o violazione. Multa già discutibile, rimozione non ammissibile. Siamo stufi, è cominciata la campagna delle multe, più raffiche di verbali e relative rimozioni delle auto. Tutto per raschiare il fondo del barile per cercare di recuperare ciò che non hanno incassato. Lo squilibrio di questa giunta sta debordando oltre ogni misura.

Per quanto riguarda, lo scarico dei bambini, se non c’è spazio in prossimità per spalmarsi in sosta, non ci sono termini per esprimere lo sdegno. Siamo davvero stanchi, dove effettivamente c’è l’occupazione oggettivamente scorretta, anche senza la valutazione soggettiva, vigili sono completamente assenti e chiamarli è inutile.