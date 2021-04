“O mia Bela Madunina” (con Video)

Una passeggiata a Pasquetta nel centro storico di Milano, dai dormitori nelle strade più scintillanti ed esclusive, ai “pisciatoi” improvvisati. Si prosegue schivando i nuovi mezzi ecologici buttati dove capita, così come le transenne e le varie masserizie legate abusivamente lungo il Corso V. Emanuele. Per finire visioniamo alcuni prestigiosi palazzi di proprietà comunali lungo la Galleria, a cui di esclusivo rimane solo la fama… Il tutto ci conferma che i disagi, il degrado, l’abbandono e la povertà non sono un’esclusiva delle periferie …

P.S. Tra le tante ombre però c’è chi non si arrende, come l’associazione PROTETTO che nella serata inscenava una protesta (fatta di un lungo cavo con sacchetti di feci) all’ingresso del palazzo del Comune per protestare per la mancanza di bagni pubblici e per la scarsa sensibilità della giunta su questi temi.

Conduce Tullio Trapasso, Montaggio Paolo Rusconi; BodyCam Diamond Frank e Orso G.