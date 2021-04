Il punto sui vaccini: vicini a 2mln, entro domenica 100% over 80 autonomi

“In Lombardia ci stiamo avvicinando ai 2 milioni di dosi somministrate e lavoriamo per incrementare le vaccinazioni giornaliere, soprattutto delle persone più a rischio. Domenica contiamo di coprire con la prima dose il 100 per cento degli over 80 autonomi ed entro il 20 aprile anche di quelli a costretti al domicilio”. Ad annunciarlo in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Abbiamo aperto le prenotazioni per i cittadini dai 70 ai 79 anni e dalla prossima settimana contiamo di raggiungere buone percentuali di somministrazione anche per quest’altra fascia – ha aggiunto – Stiamo accelerando anche per quanto riguarda i disabili e gli estremamente vulnerabili”. “Ricordo – conclude – che purtroppo le dosi di vaccino riservate a queste categorie sono sempre state insufficienti a garantire un ritmo più rapido di somministrazioni”. “Dopo aver da tempo terminato la vaccinazione nelle residenze per anziani e delle Forze dell’ordine apriremo l’attività di 85 hub. Così da procedere alla campagna di vaccinazione massiva che, secondo il piano del generale Figliuolo, potrebbe portarci ad effettuare fino a 144.000 somministrazioni quotidiane. Se saremo forniti di vaccini a sufficienza, potremo concludere questa fase entro metà luglio avendo somministrato almeno la prima dose di vaccino a 6,6 milioni di cittadini lombardi”. Lo ha scritto in una nota la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, dopo avere visitato il centro vaccinale allestito a Milano alla Fabbrica del Vapore di via Procaccini 4.

