Protesta ambulanti, assessore in piazza: regole assurde, doveroso che lavorino

“Siamo stanchi di aspettare, vogliamo solo lavorare”. Con questo slogan, un gruppo di ambulanti che fanno riferimento a Fiva Confcommercio-Apeca ha inscenato questa mattina una protesta simbolica al mercato settimanale di via Crema a Milano per chiedere il ritorno al lavoro in zona rossa anche dei commercianti che non vendono prodotti alimentari. Gli ambulanti hanno aperto e allestito i loro banchi con cartelli con la scritta “questa merce non è in vendita: vogliamo dimostrare che in zona rossa i mercati possono aprire e lavorare in piena sicurezza”. L’iniziativa si è svolta in modo assolutamente pacifica. “Permettere solo la vendita dei prodotti alimentari agli ambulanti è una vera assurdità”. A dirlo l’assessore lombardo allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, che questa mattina era presente alla manifestazione degli ambulanti aderenti a Fiva Confcommercio in via Crema a Milano. “Serve buonsenso, perchè è doveroso ridare la sacrosanta possibilità agli ambulanti di poter lavorare, anche perchè è stato dimostrato che all’aperto la possibilità di contagio è minima – ha aggiunto Giudesi – e perchè gli ambulanti hanno sempre dimostrato serietà e rispetto delle regole per la tutela della salute propria e dei loro clienti. Trasformare ideologismo in buonsenso servirà a tutelare il lavoro tanto quanto la salute”.

