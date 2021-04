Pime: MILANO/WEEK-END CON I BIMBI Laboratorio Online per dare il benvenuto alla primavera

Laboratorio Online “Il Giardino Fiorito” Museo Popoli e Culture del Centro PIME, Sabato 17 Aprile 2021 ore 11-12

Per festeggiare l’arrivo della primavera, il Museo Popoli e Culture del Centro Missionario PIME di Milano propone l’evento online “Il Giardino Fiorito”, nuovo appuntamento del ciclo “Al Museo in Famiglia, dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni. Osservando la collezioni di porcellane cinesi tipiche della dinastia Qin e i meravigliosi abiti ricamati delle donne Kuna, popolazione originaria di Panama, i piccoli partecipanti scopriranno che sono ricchi di piante leggendarie, fiori, erbe ed altri elementi naturali simbolo di buonaugurio. Dopo una carrellata di foto delle opere del Museo, via libera al divertimento: lasciandosi ispirare dalla flora riprodotta sulle opere, i bimbi saranno invitati a realizzare il loro giardino da sogno con l’aiuto di cartoncini, pennarelli e tanta fantasia. L’evento si potrà seguire online sulla piattaforma Zoom sabato 17 Aprile dalle 11 alle 12. La partecipazione è gratuita ma a numero chiuso: occorre prenotarsi compilando l’apposito form al link https://centropime.org/eventi/al-museo-in-famiglia/

Una volta completata l’iscrizione, si riceverà una mail con le istruzioni per accedere all’evento. www.museopopolieculture.it

Il PIME è il più antico istituto missionario italiano. Nacque nel 1850 come seminario lombardo per le missioni estere. Nel 2019, si è provveduto alla dismissione del polo romano concentrando le attività a Milano per una scelta di sobrietà e risparmio economico, al fine di dare più servizi. Il nuovo Cento PIME milanese, con ingresso in via Monterosa 81, oggi offre il teatro da 600 posti, una libreria, il Museo Popoli e Culture ristrutturato e dotato di tecnologia interattiva, una caffetteria culturale, uno Store per lo shopping equo e solidale e dei prodotti delle cooperative sociali attive in Italia; la Biblioteca con il suo patrimonio di 43.000 volumi, una nutrita emeroteca, una sala lettura aperta alla cittadinanza con particolare attenzione ai giovani studenti; una nuova sala polivalente e altri spazi per appuntamenti culturali e proposte per il tempo libero per tutte le età. Il PIME pubblica anche la rivista Mondo e Missione. L’Ufficio Educazione Mondialità del PIME organizza attività con i ragazzi delle scuole e degli oratori. Tutte le info sul sito www.pimemilano.com