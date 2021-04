E adesso che dicono Saviano, Majorino e antagonisti tutti? In Toscana assessore Sanità commissariato

E adesso che dicono Saviano, Majorino, antagonisti tutti? Dopo aver vomitato insulti, minacce, fomentato piazze arrabbiate, scritto proclami di dissenso densi di odio contro la regione Lombardia, la notizia di ieri è devastante. Per la sinistra naturalmente: in Toscana l’assessore alla Sanità è stato commissariato. Relaziona Il Giornale “Marco Stella, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, sottolinea che “con l’istituzione della Commissione speciale d’inchiesta è nata una commissione che di fatto ha commissariato la Sanità regionale toscana, evidenziando i tanti fallimenti della campagna vaccinale. L’assessore alla Salute e il Presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale dovrebbero trarne le conseguenze politiche e dimettersi, visto che anche il Pd ha votato per l’istituzione della commissione. È evidente che le divisioni non stanno nel centrodestra, ma nelle forze di sinistra che governano la Regione…Alla fine, dopo dieci interminabili ore di lavoro, il Consiglio regionale della Toscana ha respinto la mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore alla Sanità, Simone Bezzini (Pd), che dunque resta al suo posto. Approvata, invece, la commissione speciale (sulle vaccinazioni) chiesta a gran voce dalla Lega… Il Pd ha detto sì a quella proposta della Lega per fornire “supporto, monitoraggio e controllo della campagna vaccinale”. Hanno votato a favore anche Italia Viva, Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle”

Un disastro ciclopico è stata la campagna vaccinale, con scelte di categorie molto discutibili, restando fanalino di coda per i vaccini agli over 80. Lo stesso Giani (PD) ha riconosciuto che non ripeterebbe gli errori fatti, privilegiando tanti operatori della giustizia, tra i quali i praticanti under 30. E, a quanto dicono le cronache, la Toscana brilla per la presenza di molti furbetti che completano una situazione inqualificabile. A Saviano che scrive sui social “Io credo che il trio dell’orrore Fontana-Moratti-Bertolaso faccia bene a fare un passo indietro. L’impressione è che altrimenti, a breve, saranno costretti a scappare, magari con il favore delle tenebre”, condividendo la storia di una donna di 86 anni, riportata da Il Fatto Quotidiano, che ha atteso ieri due ore in coda, insieme ad altri anziani, per il vaccino al Pio Albergo Trivulzio, a Saviano dico: vada in Toscana. E lì troverà gli orrori che governano la Regione e molte vecchiette, purtroppo, che non conoscono la data per l’immunizzazione.