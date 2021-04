Confesercenti incontra Fontana e Guidesi “Incontro molto positivo”

“È stato un incontro molto positivo, abbiamo trovato grande attenzione da parte del presidente Fontana e dell’assessore Guidesi sui temi che oggi Confesercenti sta portando sul tavolo della politica, ovvero: sostegni adeguati ed automatici, accelerazione della campagna vaccinale e liquidità per le imprese inquadrate in un piano di rilancio che sia di lungo termine”. Lo ha detto, al termine dell’incontro avvenuto intorno all’ora di pranzo con il governatore della Regione, Attilio Fontana e l’assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, il presidente provinciale di Confesercenti, Andrea Painini. Durante l’incontro i rappresentanti hanno parlato anche dell’ipotetico passaggio della Lombardia in zona arancione: “Ce lo auspichiamo tutti, anche Fontana spera in una Lombardia arancione ed è concorde con noi che questa situazione non può più essere tollerata perché ormai le imprese non ce la fanno più – ha sottolineato Painini -. La cosa più inquietante è che non si riesce a vedere la luce infondo al tunnel, quello che serve oggi sono i vaccini e la campagna stenta a decollare perché mancano le forniture. Ci sono troppe incertezze e questo crea frustrazione e rabbia che poi abbiamo visto sfociare in fatti già accaduti, ci vorrebbe un punto fermo per far tornare speranza alle imprese” ha concluso. (mianews)

