“Ma che ne sanno gli altri di quel glicine all’angolo?” Viaggio fotografico a Milano

La splendida cascata di glicini alla Cascina de’ Pomm in via Melchiorre Gioia

“Ma che ne sanno gli altri di quel glicine all’angolo della casa che pastella di viola e di verde le rughe profonde di muri dimenticati? E’ la mia primavera: un ciuffo che profuma di sole e di caldo, di immagini sempre uguali ma diverse, che sa di memorie e attese.” E’ quel segno di identità di un luogo in cui Anna ha abitato per cinquant’anni, in una casa popolare accanto al Parco Nord. “Che ne sanno gli

altri delle fatiche in fabbrica, dei lunghi tragitti a piedi per risparmiare anche i soldi del tram, delle risate sui gradini per stare insieme?” E le attese, le lunghe attese della bella stagione in cui si sperava che il mondo cambiasse. Il glicine era il simbolo di una speranza, un modo per ingentilire l’oppressione del grigio, ogni anno una rinascita.

A Milano c’è davvero da perdere la testa (e l’orientamento!), da nord a sud, da est a ovest, non solo in centro, ma anche e soprattutto in periferia, sbocciano i glicini, che fino a poche settimane prima non erano che tronchi secchi. E allora vi lascio l’elenco, forza, è questo il momento dei glicini!

Questa è la mappa dei glicini a Milano che potete consultare e qui di seguito l’elenco suddiviso – a grandi linee – per zone della

città: https://goo.gl/maps/v6p8ypZhEZ5Vjp498.

via Marco de Marchi, 9 all’angolo con la Chiesa Cristiana Protestante in Milano

Via dei Giardini, 10

Giardini Perego (via dei Giardini, 7/9, ma tenete conto che resta all’ombra per cui è tardivo)

via dei Giardini, 4

Via Privata Fratelli Gabba, 10 all’Orto Botanico di Brera

Via Borgogna, 9 (è in pieno sole e sfiorisce prima)

Via Carodosso

Via Santa Valeria, 4

Via Daniele Crespi, 6

Via San Sisto, 6

Via Olmetto, 6

Corso di Porta Ticinese, 7

Milano Nord

Corso Garibaldi, 42

Corso Garibaldi, 71

Piazza Gerusalemme

Viale Elvezia, 4

Viale Montello e piazza Antonio Baiamonti

Via Ferrante Aporti, 54

Via Timavo, 49

Via Tullo Morgagni, 3

Via Antonio Ghislanzoni, 18

Via Melchiorre Gioia, 189 e via Melchiorre Gioia, 194 dove si trova Cascina de’ Pomm, che dà sul Naviglio della Martesana

Milano Est

Viale Luigi Majno, 16

Viale Luigi Majno, 18

Viale Luigi Majno, 20

Viale Luigi Majno, 24

Villa Necchi Campiglio (via Mozart, 14)

Via Francesco Daverio, 7

Corso di Porta Vigentina, 15

Via Alfredo Oriani, 3

Via Serviliano Lattuada

Via Comelico, 7

Via Cardinale Mezzofanti, 14

Via Carlo Goldoni angolo via dei Mille

Via Carlo Goldoni, 55

Via Abramo Lincoln nel Quartiere Arcobaleno di Milano

Milano Ovest

Via Antonio Canova, 34

Via Alberto da Giussano, 8/10

e dove si ammira uno dei più bei ) Viale Coni Zugna, 23

Viale Coni Zugna, 40

Via Cola di Rienzo, 8

Via Vetta d’Italia, 6

Via Giacomo Boni, 3

Via Sant’Eusebio, 7

Via Giovanni Cantoni, 4

Via Bernardino Telesio, 1 (è all’ombra per cui è tardivo)

Via Bernardino Telesio, 8

Via Mario Pagano e via Giorgio Pallavicino, 12

Via Monte Rosa, 7

Via Monte Rosa, 12

Via Flavio Vegezio

Via Monte Cervino

Viale Murillo, 23

Viale Murillo, 27

Via Guglielmo Silva, 24

Via Masaccio, 12

Via Masaccio, 24

Viale Lodovico Scarampo (lungo tutto il viale)

Milano Nord Est

Via Bernardo Ramazzini, 3

Via Giovanni Paisiello, 24

Viale Gran Sasso, 31

Viale Gran Sasso, 35

Via Alessandro Pestalozza, 33

Via Francesco Lomonaco, 13b

Via Orcagna, 2

Villa Busca Serbelloni detta La Palazzetta in via Rombon, 41

Villa Folli in via Giulio Dardoni, 10

Via della Sila, 22

Via Augusto Righi, 8

Piazza Leonardo Da Vinci, 36 di fianco all’ingresso del Politecnico di Milano

Via Giovanni Celoria, 26

Giardino Sergio Ramelli in via Bronzino (glicini bianchi!)

Milano Sud Est

Corso Lodi, 98

Scuola Elementare Damiano Chiesa, via Giacomo Antonini, 50

Via Carlo Bazzi, 39

Via Bernardino Verro, 2 nel quartiere di Morivione dove si trova il glicine pluricentenario (pare abbia oltre 700 anni, anche se il glicine in Europa sarebbe arrivato tra il Settecento e l’Ottocento…) sotto al quale si racconta andasse a meditare Leonardo da Vinci e sarebbe questo il luogo che avrebbe ispirato il Genio per l’ideazione della Conca Fallata del Naviglio Pavese. Le radici del glicine di Leonardo misurerebbero due chilometri. Per vedere invece la vigna di Leonardo , cliccate qui.

Milano Sud Ovest e Navigli

Via Alzaia Naviglio Grande, 4

Via Giovanni Enrico Pestalozzi, 10

Via Andrea Ponti (quasi all’angolo con via Dionigi Bussola)

Via delle Rose, 26