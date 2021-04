Milano, il gioco della campana si fa arte con 21 installazioni. A Pasqua in Duomo

Sono 21 le installazioni artistiche ispirate al gioco della campana, uno dei più antichi e diffusi passatempi da cortile, che verranno collocate fino al 4 aprile in altrettanti luoghi pubblici della città. Si tratta del progetto di arte urbana “La Campana di Sant’Ambrogio”, ideato da Patrizia Morici, che culminerà con la posa in piazza del Duomo il 4 aprile, giorno di Pasqua ma anche l’anniversario della morte del patrono (nel 397 d.C), di un affresco urbano di Alberto Wolfango Amedeo D’Asaro (aka Paletta). Una sorta di pala iconografica che racchiude in un’unica immagine trionfale, raccolti attorno Sant’Ambrogio, nomi del passato e del presente che comunque hanno lasciato o lasciano traccia nell’arte, nello spettacolo, nella cronaca, nella politica. Si riconoscono, tra 86 visi, Luca Parmitano, Gino Strada, Liliana Segre, Renzo Piano, Giorgio Armani, Greta Thumberg, Adriano Celentano, Fiorello, Patrick Zaki, che affiancano – in un’affettuosa mescolanza – Papa Wojtyla, Leonardo Da Vinci, Giorgio Strehler, Elio Fiorucci, Gigi Proietti, Giulio Regeni, Claudio Abbado, Picasso, Albert Einstein, Alberto Sordi, Carlo Tognoli. Nelle 21 installazioni artistiche, create da Patrizio Travagli, le campane vengono rilette con il coinvolgimento di diversi artisti, ognuno con le proprie caratteristiche e ispirazioni. Ogni installazione (tra 7 e 20 metri di lunghezza) è pensata come un percorso a caselle, ognuna riempita da parole e attributi riferiti al patrono. Le installazioni artistiche dureranno poche ore e saranno occasione per realizzare un video documentario che racconterà e tramanderà la bellezza, la forza, il carattere di Milano, una città che sta affrontando sicuramente uno dei periodi più difficili della sua storia, ma che è in grado di reagire e di lanciare messaggi di energia, speranza e fiducia nel futuro. Oltre a piazza Duomo le campane saranno posate in piazza Scala, Galleria Vittorio Emanuele II, piazzetta Reale, via Luca Beltrami, piazza Castello, Castello Sforzesco, Arco delle Pace, largo La Foppa, piazza XXV Aprile, Darsena, piazza XXIV Maggio, Piazza Duca D’aosta, Largo Greppi, Via Dante, Piazza Cordusio, piazza del Carmine, via Brera, piazza San Babila, piazza San Carlo e corso di Porta Ticinese. (askanews)

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845