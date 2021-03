Moratti: Figliuolo e Curcio invitati dalla Regione. La difesa di Sileri. La polemica PD è ridicola

Il Pd attacca come altre volte la Lombardia e la Regione invita Figliuolo e Curcio

La cronistoria con le reazioni

“Su invito mio e del presidente Fontana il generale Figliuolo e il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio visiteranno mercoledì il Centro Vaccinale di Malpensa, il Drive di Trenno e il centro vaccinale Fiera Milano, per constatare di persona l’efficienza del piano vaccinale lombardo”: lo scrive su Twitter Letizia Moratti, vice presidente della Regione e assessore al Welfare.

“Stiamo lavorando bene, sono molto ottimista” sulla campagna vaccinale, “ho parlato tutti giorni con il commissario Francesco Paolo Figliuolo e il collega Fabrizio Curcio. Vi posso anticipare che il 31 marzo, saranno entrambi qui in Lombardia”. Lo ha detto Guido Bertolaso a Crema per l’inaugurazione di un centro vaccinale. “Verranno a vedere quello che stiamo facendo e verranno a visitare alcuni centri che stanno funzionando”, ha aggiunto Bertolaso in un video pubblicato dal Corriere della Sera. “Non gli nasconderemo i problemi che abbiamo avuto e che stiamo risolvendo”, ha chiosato.

“Di fronte all’ennesima strumentalizzazione del Pd lombardo non resta che sorridere. Per sgonfiare la polemica della sinistra basti ricordare che proprio il generale Figliuolo ha elogiato la strategia vaccinale di Letizia Moratti e Guido Bertolaso”. Lo ha affermato in una nota Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale.

Il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul aveva dichiarato “L’annuncio della visita del generale Figliuolo e del capo della protezione Civile Curcio possono segnare la svolta rispetto a una gestione regionale che fin qui ha mostrato troppi limiti e troppe inefficienze. Noi la chiedevamo da giorni, ma Fontana e Moratti ci fanno sapere che la visita avviene su loro richiesta: benissimo, significa che nella giunta regionale lombarda c’è la presa d’atto dei malfunzionamenti e la volontà, finalmente, di farsi aiutare a rimettere sui binari la campagna vaccinale. O assisteremo all’ennesimo tentativo di dire che tutto è andato bene?”.

Da Il Giornale: Sileri promuove la Regione Lombardia «Smettano le accuse, è in linea con le migliori» Fontana in pressing: «Dopo Pasqua obiettivo riaprire» Stop alle accuse ingiuste: la Lombardia nelle vaccinazioni ha dati in linea con le Regioni che vanno meglio. Così oggi si iscrive fra i difensori della Lombardia anche un viceministro di estrazione grillina ma dal notevole curriculum: il numero 2 del ministero della Salute Paolo Sileri.