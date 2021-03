Discarica abusiva di Via Gaetano Sbodio

In via Gaetano Sbodio, a Milano, vi era la presenza di una discarica abusiva dove moltissimi incivili hanno scaricato materiale di vario genere, tra cui pneumatici.

Non è il primo episodio simile nella zona e la Giunta comunale spesso fa finta di non vedere.

“Finché l’Amministrazione comunale non interverrà installando delle telecamere, la situazione continuerà a ripetersi” affermano Gennaro Capasso e Nicholas Vaccaro residenti di Zona 3.

Ciò che accade in via Sbodio è noto da tempo; il via vai delle persone è favorito dalla scarsa frequentazione della strada. I residenti della zona hanno più volte tentato di risolvere il problema segnalandolo al Comune di Milano e grazie alle nostre denunce e segnalazioni insieme ai consiglieri Silvia Sardone e Massimiliano Bastoni, la discarica abusiva è stata rimossa nella mattina di martedì 16 Marzo.

Continueremo però a chiedere il posizionamento di fototrappole per sanzionare i responsabili di tali gesti di inciviltà.