Coronavirus: 267 i nuovi casi a Milano, 2.105 in Lombardia, per un rapporto del 9,6%. Over 80 vaccinati entro 11 aprile

Sono 691 a Milano e provincia i nuovi casi risultati positivi ieri al coronavirus, di cui 267 a Milano città.

I nuovi casi in Lombardia sono stati 2.105 (di cui 112 ‘debolmente positivi’) a fronte di 21.732 tamponi effettuati (di cui 18.125 molecolari e 3.607 antigenici) per un rapporto del 9,6%. Si sono registrati 77 nuovi decessi.

I nuovi guariti/dimessi da domenica sono 9.240, mentre le persone in terapia intensiva 822 sono (+ 16). Sono 6.952 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 26 in più di domenica. Da inizio pandemia sono stati eseguiti 7.715.536 tamponi.

– Saranno contattati telefonicamente, a partire da oggi, dal call center di Aria e verificati successivamente da Ats e Asst gli elenchi degli over 80 che hanno ricevuto l’appuntamento per la vaccinazione entro il 2 aprile. Si tratta di 115.000 nominativi ai quali si aggiungeranno gli altri 205.000 che riceveranno la somministrazione entro l’11 aprile, data in cui è prevista la conclusione della prima inoculazione agli over 80. La decisione- viene riferito da Palazzo Lombardia – è stata comunicata nel corso di un vertice presieduto dalla vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti, con il Dg Giovanni Pavesi e i direttori di Ats, Asst e Irccs lombardi.