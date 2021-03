L’ex negazionista Scanzi si vaccina grazie a una lista riservata

La Toscana a guida Pd è l’ultima regione in Italia per numero di vaccinati con più di 80 anni di età. Solo il 27,8% è stato vaccinato (a fronte del 65,6% di Bolzano) ma in compenso è la regione in cui si è vaccinato Andrea Scanzi accedendo a una lista di riserva che fino a ieri la Asl Toscana non aveva reso pubblica.

I dubbi sulle modalità con cui Scanzi ha avuto accesso al vaccino sono molteplici come sottolinea il sito Tpi: “Sembra assai strano che tra i pochi vaccini AstraZeneca avanzati ieri ad Arezzo (lo ha detto Scanzi), con tutte quelle priorità si sia arrivati a un giornalista di 46 anni in buona salute con genitori molto fragili, dunque presumibilmente già vaccinati”.

Come spiega il deputato toscano di Fdi Giovanni Donzelli: “È recidivo di abuso di arroganza. Era già stato beccato a parcheggiare il suo suv occupando due parcheggi per disabili. Oggi la brutta storia del vaccino. Spesso i fustigatori dei costumi altrui sono i peggiori peccatori, ma Scanzi a quanto pare vuole battere ogni record di incoerente arroganza”.

Il punto è proprio questo, invece di puntare il dito contro gli altri ed ergersi a paladino della giustizia, Scanzi farebbe meglio a guardare a se stesso perché più passa il tempo più si rende protagonista di una figuraccia dietro l’altra.

(Francesco Giubilei-blog Nicola Porro)