L’Associazione Portami per Mano Onlus e Casa Salefino organizzano a Milano laboratori di cucina per bambini dai 5 ai 10 anni!

Portami Per Mano Onlus sta per lanciare un nuovo progetto, da sempre ci occupiamo dell’inclusione dei bambini con disabilità e autismo, proponendo attività alternative. A causa della pandemia, siamo stati costretti a stare più tempo in casa, e per questo motivo abbiamo deciso di proporre delle attività da fare su Zoom, a distanza ma insieme.

Un pomeriggio per coinvolgere i nostri bimbi nella realizzazione di diverse ricette facili e veloci, tutte studiate per essere fatte in casa. Si tratta di laboratori pratici in cui i bambini vengono totalmente coinvolti nella preparazione dei piatti, avendo così la possibilità di usare la loro manualità, fantasia e creatività.

Gli incontri sono pensati come veri e propri laboratori creativi in cui i bambini, guidati dalla cuoca Lia Monteforte di Casa Salefino, potranno cimentarsi nella preparazione di ricette semplici e gustose, che vengono direttamente dalla cucina di un ristorante! Lo scopo è quello di infondere la passione per la cucina, far conoscere i diversi alimenti e ampliare così la gamma di cose che ai bambini piace mangiare. Non “si gioca alla cucina”, ma cucinare diventa un gioco, che potranno fare insieme genitori e figli per passare una domenica pomeriggio alternativa anche durante il lockdown.

Proprio per venire incontro alle esigenze di tutti, la Cuoca Lia Monteforte , grazie agli anni di esperienza nella gestione di laboratori per bambini autistici, ha creato un ricettario dedicato a ricette per bambini che rientrano nello spettro o con disabilità, utilizzando la scrittura aumentativa e scegliendo con cura le immagini per ogni ricetta. Seguire le istruzioni sarà quindi facile e divertente per tutti, anche per i bambini che devono ancora imparare a leggere!

Le lezioni si terranno online su Zoom, ogni domenica, dove ci troveremo tutti insieme per imparare una nuova ricetta a settimana.

Divertimento e condivisione così sono assicurati!

Di cosa si tratta?

Insieme alla cuoca Lia Monteforte faremo 5 ricette in tutto, una a settimana. Saremo noi a inviarvi la lista degli ingredienti per ogni domenica. Le ricette le prepareremo insieme, noi da Casa Salefino e voi da casa. Per i bambini sotto gli 8 anni è consigliabile la presenza di un genitore.

Chi si vuole iscrivere, ogni settimana potrà mandare la richiesta di iscrizione per il laboratorio di quella domenica.

In risposta, noi invieremo:

Il link per collegarsi in videoconferenza

La lista degli ingredienti e delle attrezzature da utilizzare

La ricetta con la scrittura aumentativa in pdf

NB: È possibile partecipare in più persone della stessa famiglia nella stessa casa

Come mi iscrivo?

Potete iscrivervi scrivendo una email a: info@portamipermano.it

Quanto costa?

I 5 incontri sono gratuiti grazie al patrocinio del Municipio 1 del Comune di Milano

Dove?

In webinar da Casa Salefino è in Via Alfonso Lamarmora 31 Milano

Quando?

Ogni domenica dalle 16 alle 17

Nelle seguenti date:

Domenica 11/04/2021 – “Soufflé al cioccolato”

Domenica 18/04/2021 – “Crostata con confettura”

Domenica 09/05/2021 – “Muffin al cioccolato”

Domenica 16/05/2021 – “Ciambellone Variegato”

Domenica 23/05/2021 – “Tiramisù”

Sito: Home – PORTAMIPERMANO

Per informazioni:

Viviana Polimeni – Presidente – info@portamipermano.it

Photo by Emanuele Limido / www.emanuelelimido.it scaricabili al seguente link: